コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

BullsBearsSign - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
755
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
bullsbearssign.mq5 (9.54 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Zhaslan

BullsBears指標に基づいたセマフォシグナル指標。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　BullsBearsSign指標

図1　BullsBearsSign指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12972

BinaryWave_StDev BinaryWave_StDev

標準偏差アルゴリズムに基いた、色付きのドットを用いた追加的なトレンドの強さの指標を持つBinaryWave指標

BullsBears_HTF BullsBears_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むBullsBears指標

ドンチャンフィボ ドンチャンフィボ

フィボナッチレベルを持つ、修正されたドンチャンチャンネル指標

CandleTrend_x10 CandleTrend_x10

CandleTrend_x10指標は10つの時間枠からの価格の動きを示します。