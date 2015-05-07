Ставь лайки и следи за новостями
BullsBearsSign - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
- 2225
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
Zhaslan
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора BullsBears.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор BullsBearsSign
