Реальный автор:

Zhaslan

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора BullsBears.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор BullsBearsSign