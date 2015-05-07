CodeBaseРазделы
Индикаторы

BullsBearsSign - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

Zhaslan

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора BullsBears.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор BullsBearsSign

