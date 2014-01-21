Pon "Me gusta" y sigue las noticias
BullsBears - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Zhaslan and Ivan
Indicador de tendencia en forma de una nube de color utilizando los volúmenes en sus cálculos. El color de la nube corresponde a la tendencia actual del mercado.
El color rojo representa el mercado bajista, mientras que el color verde muestra el alcista. La idea es dar a conocer el primer impulso del mercado y estimar su duración.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base 21.05.2012 (en Ruso).
El indicador utiliza la libreria de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".
BullsBears
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/969
