BullsBearsSign - indicador para MetaTrader 5
- 1672
Autor real:
Zhaslan
Indicador de sinal tipo semáforo baseado no algoritmo do indicador BullsBears.
O indicador utiliza classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiar para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buferrs adicionais".
Fig.1. O indicador BullsBearsSign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12972
