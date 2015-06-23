CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

BullsBearsSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1672
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Zhaslan

Indicador de sinal tipo semáforo baseado no algoritmo do indicador BullsBears.

O indicador utiliza classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiar para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buferrs adicionais".

Fig.1. O indicador BullsBearsSign

Fig.1. O indicador BullsBearsSign

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12972

BinaryWave_StDev BinaryWave_StDev

O indicador BinaryWave mostrando tendência adicional de força, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.

BullsBears_HTF BullsBears_HTF

O indicador BullsBears com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

Donchian Fibo Donchian Fibo

Indicador Donchian Channels com níveis Fibonacci.

CandleTrend_x10 CandleTrend_x10

O indicador CandleTrend_x10 mostra o movimento dos preços em dez timeframes diferentes.