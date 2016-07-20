und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
BullsBearsSign - Indikator für den MetaTrader 5
- 791
Wirklicher Autor:
Zhaslan
Ein Signal-Indikator auf Basis des BullsBears Indikators.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1. Der BullsBearsSign Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12972
