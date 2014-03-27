CodeBaseSeções
Experts

Exp_ColorNonLagDotMACD - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1323
(46)
O Expert Advisor Exp_ColorNonLagDotMACD se baseia nos sinais do histograma ColorNonLagDotMACD. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando há o rompimento do nível zero ou da linha de sinal, ou a alteração na direção ou na linha de sinal do histograma RMACD (depende das opções selecionadas no modo dos parâmetros de entrada).

Coloque os arquivos compilados ColorNonLagDotMACD.ex5 e NonLagDot.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

 Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1296

