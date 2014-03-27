Participe de nossa página de fãs
Exp_ColorNonLagDotMACD - expert para MetaTrader 5
Visualizações: 1323
- 1323
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O Expert Advisor Exp_ColorNonLagDotMACD se baseia nos sinais do histograma ColorNonLagDotMACD. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando há o rompimento do nível zero ou da linha de sinal, ou a alteração na direção ou na linha de sinal do histograma RMACD (depende das opções selecionadas no modo dos parâmetros de entrada).
Coloque os arquivos compilados ColorNonLagDotMACD.ex5 e NonLagDot.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
