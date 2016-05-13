CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_ColorNonLagDotMACD - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
colornonlagdotmacd.mq5 (9.97 KB) ansehen
nonlagdot.mq5 (7.35 KB) ansehen
exp_colornonlagdotmacd.mq5 (10 KB) ansehen
Der Exp_ColorNonLagDotMACD Expert Advisor zeichnet Signale aufgrund des ColorNonLagDotMACD Histogramms. Ein Signal um einen Handel durchzuführen wird zum Schlusskurs eines Balkens gebildet, wenn ein Ausbruch im RMACD Histogramm durch die Nullinie auftritt oder sich die Richtung des Histogramms oder der Signallinie ändert und es auch einen Durchbruch der Signallinie des Histogramms gibt (abhängig von den im Mode Parameter gewählten Einstellungen).

Kopieren sie die compilierten ColorNonLagDotMACD.ex5 und NonLagDot.ex5 Dateien in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

 Testergebnisse für 2011 für USDCHF H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1296

