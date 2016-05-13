und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Exp_ColorNonLagDotMACD - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 802
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Exp_ColorNonLagDotMACD Expert Advisor zeichnet Signale aufgrund des ColorNonLagDotMACD Histogramms. Ein Signal um einen Handel durchzuführen wird zum Schlusskurs eines Balkens gebildet, wenn ein Ausbruch im RMACD Histogramm durch die Nullinie auftritt oder sich die Richtung des Histogramms oder der Signallinie ändert und es auch einen Durchbruch der Signallinie des Histogramms gibt (abhängig von den im Mode Parameter gewählten Einstellungen).
Kopieren sie die compilierten ColorNonLagDotMACD.ex5 und NonLagDot.ex5 Dateien in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Historie der Trades am Chart.
Testergebnisse für 2011 für USDCHF H4:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1296
Handelssystem, das den AML-Trend Moving Average verwendetExp_ADX_Smoothed
Das Handelssystem basiert auf der Kreuzung der DI + und DI-Linien des ADX_Smoothed-Indikator
Handelssytem, das den ColorMETRO Indikator verwendetThree Line Break
Chart von (drei) linearen Ausbrüchen in einem separaten Fenster