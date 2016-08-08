コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_ColorNonLagDotMACD - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin
ビュー:
740
評価:
(46)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
colornonlagdotmacd.mq5 (9.97 KB) ビュー
nonlagdot.mq5 (7.35 KB) ビュー
exp_colornonlagdotmacd.mq5 (10 KB) ビュー
ColorNonLagDotMACDヒストグラムのシグナルに基づいて描画されたExp_ColorNonLagDotMACDエキスパートアドバイザー。取引を実行するためのシグナルは、RMACDヒストグラムにゼロレベルのブレイクスルーがあるか、シグナルラインが変更されてヒストグラムのシグナルラインにもにブレイクスルーがある場合に（Mode入力パラメータで選択したオプションに応じて）バーの閉鎖時に形成されます。

コンパイルされたColorNonLagDotMACD.ex5 and NonLagDot.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図１チャートでの約定履歴のインスタンス。

 H4での2011のUSDCHFの検証結果：

図2 検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1296

