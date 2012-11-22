CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_ColorNonLagDotMACD - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2637
Рейтинг:
(46)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эксперт Exp_ColorNonLagDotMACD построен на основе сигналов, снимаемых с гистограммы ColorNonLagDotMACD. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошёл пробой гистограммой RMACD нулевого уровня,  поменялось направление  движения гистограммы или сигнальной линии, а так же если произошёл пробой гистограммой сигнальной линии (в зависимости от опций, выбранных во входном параметре Mode).

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов ColorNonLagDotMACD.ex5 и NonLagDot.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

 Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

 

Exp_AML Exp_AML

Торговая система с использованием трендового мувинга AML

Индикатор IndMATEMA построен на пересечении двух MA и двух TEMA Индикатор IndMATEMA построен на пересечении двух MA и двух TEMA

Индикатор построен на пересечении двух MA и двух TEMA по ценам открытия и закрытия баров

Three Line Break Three Line Break

График (трёх)линейного прорыва в отдельном подокне

Kagi Kagi

График Kagi в отдельном подокне