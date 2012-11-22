Эксперт Exp_ColorNonLagDotMACD построен на основе сигналов, снимаемых с гистограммы ColorNonLagDotMACD. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошёл пробой гистограммой RMACD нулевого уровня, поменялось направление движения гистограммы или сигнальной линии, а так же если произошёл пробой гистограммой сигнальной линии (в зависимости от опций, выбранных во входном параметре Mode).

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов ColorNonLagDotMACD.ex5 и NonLagDot.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования