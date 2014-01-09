此 Exp_ColorNonLagDotMACD 自动交易系统，基于 ColorNonLagDotMACD 直方图中获取的信号基础上实现。当柱线收盘时如果 RMACD 直方图突破零轴或直方图方向改变或信号线突破直方图 (依据输入参数选项 Mode)，信号生成。

放置 ColorNonLagDotMACD.ex5 和 NonLagDot.ex5 编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:

图例. 2. 测试结果图表