MD5 Cloud Decryptor - Asesor Experto para MetaTrader 5
A los agentes a distancia se les envían bloques de tareas de revisión de contraseña de hash MD5, y como respuesta, aquellos envían las contraseñas encontradas. La contraseña encontrada se imprime en la ventana "Expertos" del terminal principal. En el régimen de tiempo real, se muestran las características de velocidad de la red de cálculos y el progreso de la ejecución.
El hash MD5 de texto "ab4f63f9ac65152575886860dde480a1" en un par de segundos ha sido encontrado en forma de contraseña de 6 símbolos 'azerty'.
Otra peculiaridad del programa es la demostración del principio de virtualización de los parámetros de entrada no lineales y no numéricos en un contador numérico. Para ello, pondremos a todos los parámetros de entrada la etiqueta sinput "no participa en la selección" y añadiremos un contador funcional bajo el nombre de Counter, que giraremos conforme al programa:
//--- input parameters sinput int PasswordLengthFrom =6; // Password Length From sinput int PasswordLengthTo =6; // Password Length To sinput BruteForceEnumType BruteforceType =BRUTEFORCE_SET_ASCII_DIGITS;// Bruteforce Attack Charset sinput string BruteforceCharacters =""; // Bruteforce Custom Charset sinput HashEnumType HashType=HASH_TYPE_SINGLE; // Hash Type sinput string HashList="ab4f63f9ac65152575886860dde480a1"; // Hash Source of azerty // MD5 hash or filename (1 hash in line) sinput long Counter=0;
Usando el wizard híbrido del experto, que permite iniciar una copia del experto en el propio terminal como complemento a las copias en los agentes locales y a distancia, podemos:
- gestionar los agentes a distancia, asignándoles tareas
- obterner marcos de datos de los agentes a distancia
- procesar los datos recibidos, guardarlos o visualizarlos en el gráfico
En la captura de pantalla se puede ver que el wizard experto visualiza con éxito la velocidad de revisión de contraseñas en la red de cálculos.
Para activar el modo wizard, hay que añadir al experto el procesador OnTesterInit, donde se pueden leer todos los parámetros de entrada, transformarlos en un contador en línea y determinar conforme al programa y de manera clara el modo de funcionamiento de cualquier variable de entrada. En el código de más abajo se muestra el método de transformación de los parámetros no numéricos/no lineales en un contador double, con el consecuente establecimiento de nuevos límites y el modo de funcionamiento del parámetro numérico Counter:
void OnTesterInit() { double passes=0.0; //--- calculamos los límites if(!ExtScanner.CalculatePasses(PasswordLengthFrom,PasswordLengthTo,BruteforceType,BruteforceCharacters,passes)) return; ParameterSetRange("Counter",true,0,0,1,1+long(passes/MIN_SCAN_PART));
Aunque al principio el parámetro Counter estaba bloqueado, después fue determinado de nuevo conforme al programa como un contador funcional activo con límites claros. Esto significa que el simulador de estrategias revisará precisamente este parámetro.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12942
