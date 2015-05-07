Este exemplo mostra os princípios do mecanismo de transmissão do quadro de dados personalizado a partir dos agentes durante uma busca por força bruta, afim de encontrar a senha de uma hash MD5.



As unidades de tarefas de busca de senha a partir do hash MD5 são enviados para os agentes remotos, que, em seguida, retornam as senhas encontradas. Uma senha encontrada é impressa na aba "Experts" do terminal principal. As características da velocidade da rede de computação e o progresso são apresentados em tempo real.





O teste da hash MD5 "ab4f63f9ac65152575886860dde480a1" foi encontrado em alguns segundos como sendo uma senha de 6 símbolos "azerty".







O programa também demonstra o princípio da virtualização dos parâmetros de entrada não-lineares e não-numéricos em um contador numérico. Para fazer isso, vamos escolher o sinalizador sinput "não é utilizada na busca de força bruta" e adicionar um contador funcional chamado de "Counter", que é controlado conforme o programa:

sinput int PasswordLengthFrom = 6 ; sinput int PasswordLengthTo = 6 ; sinput BruteForceEnumType BruteforceType =BRUTEFORCE_SET_ASCII_DIGITS; sinput string BruteforceCharacters = "" ; sinput HashEnumType HashType=HASH_TYPE_SINGLE; sinput string HashList= "ab4f63f9ac65152575886860dde480a1" ; sinput long Counter= 0 ;





Ao usar o modo mestre híbrido, que permite a execução de uma cópia do EA no terminal, além das cópias nos agentes remotos e locais, nós podemos:

gerenciar os agentes remotos e distribuir a tarefa para eles

receber o quadro de dados dos agentes remotos

lidar com os dados recebidos, salvá-los, ou visualizá-los em um gráfico

A imagem acima mostra que o EA mestre visualiza com sucesso a velocidade da busca por força bruta na rede de computação.

Para ativar o modo mestre, você precisa adicionar o manipulador OnTesterInit no EA, onde você pode ler todos os parâmetros de entrada , convertê-los em um contador linear e redefinir explicitamente o modo de operação de qualquer variável de entrada. O código a seguir mostra como converter os parâmetros não-numéricos/não-linear e um contador do tipo double, e então, estabelecer novos limites e o modo de funcionamento do parâmetro numérico "Counter":



void OnTesterInit () { double passes= 0.0 ; if (!ExtScanner.CalculatePasses(PasswordLengthFrom,PasswordLengthTo,BruteforceType,BruteforceCharacters,passes)) return ; ParameterSetRange ( "Counter" , true , 0 , 0 , 1 , 1 + long (passes/MIN_SCAN_PART));

Embora o parâmetro "Counter" foi inicialmente bloqueado, depois ele foi redefinido como um contador funcional ativo com limites explícitos. Isto significa que o testador irá funcionar com este parâmetro em específico.

