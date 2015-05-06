请观看如何免费下载自动交易
MD5 Cloud Decryptor - MetaTrader 5EA
这个示例显示了强制搜索寻找MD5散列过程中来自代理的定制数据帧传输机制的原则。
从MD5散列搜索密码的单位任务被发送至远程代理，然后返回找到的密码。 找到的密码被打印在主程序端的“专家”窗口。计算网络和进程的速度特征实时显示。
由于6-symbol密码'azerty键盘'，测试MD5 散列 "ab4f63f9ac65152575886860dde480a1" 在几秒内被发现。
该程序也说明了数字计数器的非线性和非数字输入参数的虚拟化的原则。为此，我们设置了sinput标识"不使用强制搜索"并添加名为'Counter'的工作计数器，它是控制程序：
//--- 输入参数 sinput int PasswordLengthFrom =6; // 密码长度自 sinput int PasswordLengthTo =6; // 密码长度至 sinput BruteForceEnumType BruteforceType =BRUTEFORCE_SET_ASCII_DIGITS;// 强力攻击字符集 sinput string BruteforceCharacters =""; // 强力定制字符集 sinput HashEnumType HashType=HASH_TYPE_SINGLE; // 散列类型 sinput string HashList="ab4f63f9ac65152575886860dde480a1"; // azerty键盘的散列源 // MD5 散列或文件名 (1 散列线) sinput long Counter=0;
通过使用混合主模式，除了远程和本地代理的副本外在程序端还允许运行一个EA副本，我们可以：
- 管理远程代理并向它们分配任务
- 接收来自远程代理的数据帧
- 处理接收的数据，保存它们，或显示在图表上
上面的截图展示了主EA成功体现了计算网络的强力速度。
若要激活主模式，您需要在EA添加 OnTesterInit 处理程序，在这里您可以阅读全部输入参数，将其转换成线性计数器并明确地重新定义任何输入变量的操作模式。下列代码显示了如何将非数字/非线性参数转换成双计数器，然后设定新的限定 和数字计数器参数的操作模式：
void OnTesterInit() { double passes=0.0; //--- 计算限制 if(!ExtScanner.CalculatePasses(PasswordLengthFrom,PasswordLengthTo,BruteforceType,BruteforceCharacters,passes)) return; ParameterSetRange("Counter",true,0,0,1,1+long(passes/MIN_SCAN_PART));
虽然计数器参数最初被锁定，但稍后它会被重新定义为一个具有明确限定的活动工作计数器。这意味着测试器将使用该特定的参数。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12942
