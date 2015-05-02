CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

MD5 Cloud Decryptor - эксперт для MetaTrader 5

Renat Fatkhullin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4246
Рейтинг:
(36)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Этот пример показывает принцип использования механизма передачи кастомных фреймов данных с агентов во время массового перебора паролей в задаче поиска MD5 хешей.

Удаленным агентам отсылаются блоки заданий по подбору пароля из MD5 хеша, а в ответ они присылают найденные пароли. Найденный пароль печатается в окне "Эксперты" основного терминала. В режиме реального времени показываются скоростные характеристики расчетной сети и прогресс выполнения.


Тестовый MD5 хеш "ab4f63f9ac65152575886860dde480a1" за пару секунд нашелся в виде 6 символьного пароля 'azerty'.


Другой особенностью программы является демонстрация принципа виртуализации входных нелинейных и нечисловых параметров в числовой счетчик. Для этого всем входным параметрам ставим флаг sinput "не участвует в переборе" и добавляем рабочий счетчик под именем Counter, который и будем крутить программно:

//--- input parameters
sinput int                 PasswordLengthFrom   =6;                          // Password Length From
sinput int                 PasswordLengthTo     =6;                          // Password Length To
sinput BruteForceEnumType  BruteforceType       =BRUTEFORCE_SET_ASCII_DIGITS;// Bruteforce Attack Charset 
sinput string              BruteforceCharacters ="";                         // Bruteforce Custom Charset 

sinput HashEnumType        HashType=HASH_TYPE_SINGLE;                        // Hash Type
sinput string              HashList="ab4f63f9ac65152575886860dde480a1";      // Hash Source of azerty
                                                                             // MD5 hash or filename (1 hash in line)
sinput long                Counter=0;


Используя гибридный мастер режим эксперта, который позволяет запускать одну копию эксперта на самом терминале в дополнение к копиям на удаленных и локальных агентах, мы можем:

  • управлять удаленными агентами, раздавая им задания
  • получать фреймы данных от удаленных агентов
  • обрабатывать полученные данных, сохранять их или визуализировать на графике

На скриншоте выше видно, что мастер эксперт успешно визуализирует скорость перебора паролей в расчетной сети.

Чтобы активировать мастер режим, нужно добавить в эксперта обработчик OnTesterInit, где можно прочитать все входные параметры, преобразовать их в линейный счетчик  и явным образом программно переопределить режим работы любой входной переменной. В коде ниже показан способ преобразования нечисловых/нелинейных параметров в double счетчик с последующей установкой новых пределов и режима работы числового параметра Counter:

void OnTesterInit()
  {
   double passes=0.0;
//--- подсчитаем пределы
   if(!ExtScanner.CalculatePasses(PasswordLengthFrom,PasswordLengthTo,BruteforceType,BruteforceCharacters,passes))
      return;

   ParameterSetRange("Counter",true,0,0,1,1+long(passes/MIN_SCAN_PART));

Хотя изначально параметр Counter был заблокирован, но затем он был программно переопределен как активный рабочий счетчик с явными пределами. Это означает, что тестер будет перебирать именно этот параметр.

Bezier_HTF Bezier_HTF

Индикатор Bezier с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

BBflat_sw_HTF BBflat_sw_HTF

Индикатор BBflat_sw с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Gaus_MA_StDev Gaus_MA_StDev

Индикатор Gaus_MA с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

ATRratio_HTF ATRratio_HTF

Индикатор ATRratio с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.