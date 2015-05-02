Этот пример показывает принцип использования механизма передачи кастомных фреймов данных с агентов во время массового перебора паролей в задаче поиска MD5 хешей.



Удаленным агентам отсылаются блоки заданий по подбору пароля из MD5 хеша, а в ответ они присылают найденные пароли. Найденный пароль печатается в окне "Эксперты" основного терминала. В режиме реального времени показываются скоростные характеристики расчетной сети и прогресс выполнения.





Тестовый MD5 хеш "ab4f63f9ac65152575886860dde480a1" за пару секунд нашелся в виде 6 символьного пароля 'azerty'.







Другой особенностью программы является демонстрация принципа виртуализации входных нелинейных и нечисловых параметров в числовой счетчик. Для этого всем входным параметрам ставим флаг sinput "не участвует в переборе" и добавляем рабочий счетчик под именем Counter, который и будем крутить программно:

sinput int PasswordLengthFrom = 6 ; sinput int PasswordLengthTo = 6 ; sinput BruteForceEnumType BruteforceType =BRUTEFORCE_SET_ASCII_DIGITS; sinput string BruteforceCharacters = "" ; sinput HashEnumType HashType=HASH_TYPE_SINGLE; sinput string HashList= "ab4f63f9ac65152575886860dde480a1" ; sinput long Counter= 0 ;





Используя гибридный мастер режим эксперта, который позволяет запускать одну копию эксперта на самом терминале в дополнение к копиям на удаленных и локальных агентах, мы можем:

управлять удаленными агентами, раздавая им задания

получать фреймы данных от удаленных агентов

обрабатывать полученные данных, сохранять их или визуализировать на графике

На скриншоте выше видно, что мастер эксперт успешно визуализирует скорость перебора паролей в расчетной сети.

Чтобы активировать мастер режим, нужно добавить в эксперта обработчик OnTesterInit, где можно прочитать все входные параметры, преобразовать их в линейный счетчик и явным образом программно переопределить режим работы любой входной переменной. В коде ниже показан способ преобразования нечисловых/нелинейных параметров в double счетчик с последующей установкой новых пределов и режима работы числового параметра Counter:



void OnTesterInit () { double passes= 0.0 ; if (!ExtScanner.CalculatePasses(PasswordLengthFrom,PasswordLengthTo,BruteforceType,BruteforceCharacters,passes)) return ; ParameterSetRange ( "Counter" , true , 0 , 0 , 1 , 1 + long (passes/MIN_SCAN_PART));

Хотя изначально параметр Counter был заблокирован, но затем он был программно переопределен как активный рабочий счетчик с явными пределами. Это означает, что тестер будет перебирать именно этот параметр.

