Automatic Posting with WebRequest() - script para MetaTrader 5

La función WebRequest tiene dos opciones de la llamada. La primera se utiliza para enviar las peticiones simples, su ejemplo está disponible en el script QuotesDemo.

La segunda opción de la función permite crear las peticiones de cualquier tipo (GET,POST,HEAD и др.) con indicación de su propio conjunto de encabezamientos. Eso permite implementar una flexible interacción con diferentes servicios web. Este script es un ejemplo de cómo publicar los mensajes en el sitio MQL5.com. 

Advertencia: evite mandar las peticiones automáticas a los sitios web con mucha frecuencia, porque la mayoría de ellos bloquea las llamadas muy frecuentes. En mql5.com también existe una protección contra las peticiones frecuentes y un error en el código puede provocar el bloqueo de su cuenta.

Al iniciar el script, indique su login y la contraseña para mql5.com.

#property description «Ejemplo del script que publica los mensajes »
#property description «del usuario en el muro de mql5.com»

input string InpLogin   ="";             //Su cuenta en MQL5.com
input string InpPassword="";             //Contraseña para su cuenta
input string InpFileName="EURUSDM5.png"; //Imagen en la carpeta MQL5/Files/
input string InpFileType="image/png";    //mime type correcto de la imagen

Puede poner su nombre de la imagen en el parámetro InpFileName , no olvide colocar el archivo de la imagen en la carpeta carpeta_de_datos/MQL5/Files/ y poner en el parámetro InpFileType el MIME type correcto.

De esta manera, usando WebRequest() Usted puede organizar la publicación automática de los posts que contienen el análisis del estado actual del mercado y el pronóstico del posible desarrollos del precio.

Nota

Si utiliza la segunda opción de WebRequest(), hay que tener en cuenta que los siguientes parámetros pasados por el usuario en el encabezamiento se ignoran, en vez de ellos siempre se utilizan los siguientes valores:

"Accept-Language: en\r\n"
"Accept-Charset: *,utf-8\r\n"
"Connection: Keep-Alive\r\n"
"Proxy-Connection: Keep-Alive\r\n"
"Pragma: no-cache\r\n"
"Cache-Control: no-cache\r\n",

El parámetro Host también se ignora, se coge de la URL

