iSpread - indicador para MetaTrader 5
El indicador iSpread muestra:
- El spread en cada barra, en forma de histograma;
- El spread mínimo en un periodo, establecido en los ajustes (línea verde horizontal);
- El spread actual en la esquina superior derecha del indicador.
En relación con las peculiaridades de guardado de los datos históricos, se muestra el spread máximo en cierto tiempo de la barra (vela).
