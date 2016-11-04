コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

MD5クラウド解読器 - MetaTrader 5のためのエキスパート

パブリッシュ済み:
この例では、MD5ハッシュを見つけることを目的とした力まかせ探索の最中にエージェントからカスタムデータフレームを送信するメカニズムの使用を示します。

MD5ハッシュからのパスワード検索のタスクのユニットがリモートエージェントに送信され、パスワードが返されます。見つかったパスワードは、メインターミナルの「エキスポート」ウィンドウで出力されます。コンピューティングネットワークの速度特性及び進行はリアルタイムで示されています。


テストMD5ハッシュの「ab4f63f9ac65152575886860dde480a1」は数秒で6シンボルパスワードの「AZERTY」であると判明されました。


プログラムは、また、非線形および非数値の入力パラメータの数値カウンタへの仮想化の原理を示します。これを行うために、「not used in the brute force search（力まかせ探索で使用されていない）」sinputフラグを設定して「Counter」という名前のワーキングカウンタを追加します。これはプログラムで制御されています。

//--- 入力パラメータ
sinput int                 PasswordLengthFrom   =6;                          // パスワードの長さの下限
sinput int                 PasswordLengthTo     =6;                          // パスワードの長さの上限
sinput BruteForceEnumType  BruteforceType       =BRUTEFORCE_SET_ASCII_DIGITS;// 力任せ攻撃文字セット
sinput string              BruteforceCharacters ="";                         // 力任せカスタム文字セット

sinput HashEnumType        HashType=HASH_TYPE_SINGLE;                        // ハッシュタイプ
sinput string              HashList="ab4f63f9ac65152575886860dde480a1";      // azertyのハッシュソース
                                                                             // MD5ハッシュまたはファイル名（一行に1ハッシュ）
sinput long                Counter=0;


遠隔及びローカルエージェント上のコピーに加えて、端末内でのEAの1コピーの実行が可能なハイブリッドマスターモードを使用することによって、私たちは下記をすることができます。

  • 遠隔エージェントを管理してそれらにタスクを分散する
  • 遠隔エージェントからデータフレームを受信する
  • 受信したデータを処理して保存、またはチャート上で可視化する

上記のスクリーンショットは、マスターEAがコンピューティングネットワーク内のブルートフォース検索速度を正常に可視化することを示しています。

マスターモードをアクティブにするにはEAにOnTesterInitハンドラを加え、ここですべての入力パラメータを読み、リニアカウンタに変換して、明示的に任意の入力変数の動作モードを定義します。以下のコードは、非数値/非線形パラメータをdoubleカウンタに変換し、新しい制限 と数値カウンターパラメータの動作モードを設定する方法を示します。

void OnTesterInit()
  {
   double passes=0.0;
//--- 制限を計算する
   if(!ExtScanner.CalculatePasses(PasswordLengthFrom,PasswordLengthTo,BruteforceType,BruteforceCharacters,passes))
      return;

   ParameterSetRange("Counter",true,0,0,1,1+long(passes/MIN_SCAN_PART));

カウンターのパラメータは最初にロックされてましたが、後でそれが明示的な制限のあるアクティブなワーキングカウンタとして再定義されました。これは、テストがこの特定のパラメータで動作することを意味します。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12942

