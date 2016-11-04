この例では、MD5ハッシュを見つけることを目的とした力まかせ探索の最中にエージェントからカスタムデータフレームを送信するメカニズムの使用を示します。



MD5ハッシュからのパスワード検索のタスクのユニットがリモートエージェントに送信され、パスワードが返されます。見つかったパスワードは、メインターミナルの「エキスポート」ウィンドウで出力されます。コンピューティングネットワークの速度特性及び進行はリアルタイムで示されています。





テストMD5ハッシュの「ab4f63f9ac65152575886860dde480a1」は数秒で6シンボルパスワードの「AZERTY」であると判明されました。







プログラムは、また、非線形および非数値の入力パラメータの数値カウンタへの仮想化の原理を示します。これを行うために、「not used in the brute force search（力まかせ探索で使用されていない）」sinputフラグを設定して「Counter」という名前のワーキングカウンタを追加します。これはプログラムで制御されています。

sinput int PasswordLengthFrom = 6 ; sinput int PasswordLengthTo = 6 ; sinput BruteForceEnumType BruteforceType =BRUTEFORCE_SET_ASCII_DIGITS; sinput string BruteforceCharacters = "" ; sinput HashEnumType HashType=HASH_TYPE_SINGLE; sinput string HashList= "ab4f63f9ac65152575886860dde480a1" ; sinput long Counter= 0 ;





遠隔及びローカルエージェント上のコピーに加えて、端末内でのEAの1コピーの実行が可能なハイブリッドマスターモードを使用することによって、私たちは下記をすることができます。

遠隔エージェントを管理してそれらにタスクを分散する

遠隔エージェントからデータフレームを受信する

受信したデータを処理して保存、またはチャート上で可視化する

上記のスクリーンショットは、マスターEAがコンピューティングネットワーク内のブルートフォース検索速度を正常に可視化することを示しています。

マスターモードをアクティブにするにはEAにOnTesterInitハンドラを加え、ここですべての入力パラメータを読み、リニアカウンタに変換して、明示的に任意の入力変数の動作モードを定義します。以下のコードは、非数値/非線形パラメータをdoubleカウンタに変換し、新しい制限 と数値カウンターパラメータの動作モードを設定する方法を示します。



void OnTesterInit () { double passes= 0.0 ; if (!ExtScanner.CalculatePasses(PasswordLengthFrom,PasswordLengthTo,BruteforceType,BruteforceCharacters,passes)) return ; ParameterSetRange ( "Counter" , true , 0 , 0 , 1 , 1 + long (passes/MIN_SCAN_PART));

カウンターのパラメータは最初にロックされてましたが、後でそれが明示的な制限のあるアクティブなワーキングカウンタとして再定義されました。これは、テストがこの特定のパラメータで動作することを意味します。

