私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
MD5クラウド解読器 - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 1254
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この例では、MD5ハッシュを見つけることを目的とした力まかせ探索の最中にエージェントからカスタムデータフレームを送信するメカニズムの使用を示します。
MD5ハッシュからのパスワード検索のタスクのユニットがリモートエージェントに送信され、パスワードが返されます。見つかったパスワードは、メインターミナルの「エキスポート」ウィンドウで出力されます。コンピューティングネットワークの速度特性及び進行はリアルタイムで示されています。
テストMD5ハッシュの「ab4f63f9ac65152575886860dde480a1」は数秒で6シンボルパスワードの「AZERTY」であると判明されました。
プログラムは、また、非線形および非数値の入力パラメータの数値カウンタへの仮想化の原理を示します。これを行うために、「not used in the brute force search（力まかせ探索で使用されていない）」sinputフラグを設定して「Counter」という名前のワーキングカウンタを追加します。これはプログラムで制御されています。
//--- 入力パラメータ sinput int PasswordLengthFrom =6; // パスワードの長さの下限 sinput int PasswordLengthTo =6; // パスワードの長さの上限 sinput BruteForceEnumType BruteforceType =BRUTEFORCE_SET_ASCII_DIGITS;// 力任せ攻撃文字セット sinput string BruteforceCharacters =""; // 力任せカスタム文字セット sinput HashEnumType HashType=HASH_TYPE_SINGLE; // ハッシュタイプ sinput string HashList="ab4f63f9ac65152575886860dde480a1"; // azertyのハッシュソース // MD5ハッシュまたはファイル名（一行に1ハッシュ） sinput long Counter=0;
遠隔及びローカルエージェント上のコピーに加えて、端末内でのEAの1コピーの実行が可能なハイブリッドマスターモードを使用することによって、私たちは下記をすることができます。
- 遠隔エージェントを管理してそれらにタスクを分散する
- 遠隔エージェントからデータフレームを受信する
- 受信したデータを処理して保存、またはチャート上で可視化する
上記のスクリーンショットは、マスターEAがコンピューティングネットワーク内のブルートフォース検索速度を正常に可視化することを示しています。
マスターモードをアクティブにするにはEAにOnTesterInitハンドラを加え、ここですべての入力パラメータを読み、リニアカウンタに変換して、明示的に任意の入力変数の動作モードを定義します。以下のコードは、非数値/非線形パラメータをdoubleカウンタに変換し、新しい制限 と数値カウンターパラメータの動作モードを設定する方法を示します。
void OnTesterInit() { double passes=0.0; //--- 制限を計算する if(!ExtScanner.CalculatePasses(PasswordLengthFrom,PasswordLengthTo,BruteforceType,BruteforceCharacters,passes)) return; ParameterSetRange("Counter",true,0,0,1,1+long(passes/MIN_SCAN_PART));
カウンターのパラメータは最初にロックされてましたが、後でそれが明示的な制限のあるアクティブなワーキングカウンタとして再定義されました。これは、テストがこの特定のパラメータで動作することを意味します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12942
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むATR_MA_Oscillator指標ATRratio_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むATRratio指標
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCenterOfGravity指標AverageSizeBar_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むAverageSizeBar指標