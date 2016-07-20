CodeBaseKategorien
MD5 Cloud Decryptor - Experte für den MetaTrader 5

Dieses Beispiel zeigt das Prinzip der Verwendung des Übertragungsmechanismus eines Datenrahmens eines Nutzers während einer Brute-Force-Suche nach MD5-Hashes.

Die Aufträge zur Suche nach MD5-Hashes werden in Blöcken den Remote-Agenten gesendet, die die gefundenen Passwörter zurücksenden. Ein gefundenes Passwort wird in das "Expert"-Fenster des Terminals geschrieben. Die Eigenschaften der Geschwindigkeit des Computer-Netzwerkes und des Fortschritts werden in Echtzeit gezeigt.


Der Test-MD5-Hash "ab4f63f9ac65152575886860dde480a1" wurde nach ein paar Sekunden als Passwort mit 6 Buchstaben 'azerty' gefunden.


Das Programm veranschaulicht auch das Prinzip der Virtualisierung von nichtlinearen und nicht-numerischen Eingabeparametern in einen numerischen Zähler. Dafür setzen wir sinput flag "nicht verwendet in brute-force-Suche" und ergänzen einen Arbeitszähler namens 'Counter', der den Ablauf kontrolliert:

//--- Eingabeparameter
sinput int                 PasswordLengthFrom   =6;                          // Passwortlänge von
sinput int                 PasswordLengthTo     =6;                          // Passwortlänge bis
sinput BruteForceEnumType  BruteforceType       =BRUTEFORCE_SET_ASCII_DIGITS;// Bruteforce Angriff Charset 
sinput string              BruteforceCharacters ="";                         // Bruteforce Nutzer Charset 

sinput HashEnumType        HashType=HASH_TYPE_SINGLE;                        // Hash-Typ
sinput string              HashList="ab4f63f9ac65152575886860dde480a1";      // Quelle des Hashes von azerty
                                                                             // MD5-Hash odse Dateiname (1 Hash je Zeile)
sinput long                Counter=0;


Mit dem "hybrid-master-Modus", durch den eine Kopie eines EAs im Terminal zusätzlich zu den Kopien auf entfernten und lokalen Agenten läuft, können wir:

  • die Remote-Agenten verwalten und ihnen Aufgaben zuweisen
  • von den Remote-Agenten Daten empfangen
  • die empfangenen Daten verwalten, sichern und auf einem Chart darstellen

Die Abbildung oben zeigt den "Master-EA", wie er erfolgreich die Brute-Force-Suche im Computernetzwerk darstellt.

Um den "Master-Mode" zu aktivieren, müssen Sie einen OnTesterInit-Handler in den EA hinzufügen, wo Sie alle Eingabeparameter lesen und in einen linearen Zähler umwandeln und explizit die Verarbeitung jeder Eingabevariablen neu definieren. Der Code unten zeigt, wie ein nicht numerischer/nicht-linearer Parameter in einen "Double-Counter" durch setze neue Grenzwerte und einen Verarbeitung des numerischen Zählers umgewandelt wird:

void OnTesterInit()
  {
   double passes=0.0;
//--- Berechne die Grenzen
   if(!ExtScanner.CalculatePasses(PasswordLengthFrom,PasswordLengthTo,BruteforceType,BruteforceCharacters,passes))
      return;

   ParameterSetRange("Counter",true,0,0,1,1+long(passes/MIN_SCAN_PART));

Obwohl der Parameter Counter zunächst gesperrt wurde, wurde er später neu definiert als ein aktiver Arbeitszähler mit expliziten Grenzen. Das bedeutet der Tester wird mit genau diesen Parametern arbeiten.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12942

