He estudiado y usado durante mucho tiempo el sistema de Thomas DeMark, lo usaba en el indicador comercial de las fractales de Williams.

Mi experiencia comercial ha desvelado una peculiaridad que lleva a resultados comerciales extremadamente negativos, construyendo las tendencias en base a los puntos de DeMark y las fractales de Williams.

Llevando a cabo el análisis de estos percances, he detectado una falta cometida por los autores mencionados más arriba. Me refiero a la consturcción de tendencias a través de las fractales o puntos de DeMark. Ambos autores, al determinar la dimensión de un punto o fractal, introducen limitaciones en la dimension expresada por la regla de "no menos de" Williams usaba la regla de "no menos de dos barras", DeMark no limitaba la cantidad de barras, pero también utilizaba la norma de "no menos". Para comprender de qué hablo, intentaré ilustrar la diferencia.

Fig. 1. Puntos clave según las fractales de Williams y su dimensión según DeMark

Si quitamos la limitación indicada "no menos" y calculamos a partir del punto clave a la izquierda y la derecha una cantidad de barras colocadas más abajo/arriba del punto clave y elegimos la cifra menor, entonces obtendremos la verdadera dimensión del punto clave.

Fig. 2. Dimensión verdadera de los puntos

Con esta aproximación, el gráfico se ve a una luz totalmente diferente.





Fig. 3. Gráfico de contrato de futuros con el índice РТС

Ahora queda claro el significado de las palabras de DeMark, sobre el hecho de que las líneas deben ser construidas según puntos de dimensión idéntica o cercana. También sobre el hecho de que una tendencia con diferente dimensión da solo desarrollos casuales, y precisamente por ello se dan fracasos con tanta frecuencia.





Fig. 4. Ejemplos de tendencias

Para facilitar la tarea de construir las tendencias "correctas", he escrito un script que ubica los puntos claves en el gráfico y que muestra su dimensión para la cada vez más popular plataforma MetaTrader 5.

Construir con ellos las tendencias no resultará trabajoso. ¡Más adelante haré el indicador!





Sobre el script:

El script solo tiene dos parámetros ajustables.

MinDimesion=5; - Cantidad mínima de puntos, a partir de la cual el script marcará en el gráfico un punto clave.

MaxBars=300; - Cantidad máxima de puntos para procesar, se trata de la cantidad de barras a partir de la actual, que serán procesadas por el script.

El script usa ciclos para procesar el gráfico, por eso recomiendo encarecidamente no usar más de 1 000 barras para procesar. Esto puede porvocar un tiempo de espera significativo mientras se procesan las barras. Los puntos cuya dimensión no puede ser calculada por el script (por ejemplo, por las limitaciones de la cantidad de barras procesadas), son marcados por una bolita de color.

Estaré muy contento de recibir comentarios, propuestas y observaciones. ¡Que comercien ustedes bien!