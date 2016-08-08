無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Chase the trend 1.0 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 889
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
説明：
この指標は、計算に、価格からのその前の値の偏差を使用します。したがって、出発点は、履歴上の価格の最初の値です。この指標は鋭い価格の変化に反応するので、市場のボラティリティに適応するとみなすことができます。
パラメータ：
input int period = 10; //--指標線の近似の加速が価格を定義する input bool USE_LIMIT= false; //--制限モードを有効/無効にする「スキ」 //--指標値の最大変化を制限する input double use_limit= 0.00005; //--指標が変更可能な値
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1291
Exp_3XMA_Ishimoku
3XMA_Ishimoku指標を使ったブレイクスルー取引システム。2つのMAと2つのTEMAの交差に基づいたIndMATEMA指標。
IndMATEMA指標はバーの終値と始値の2つのMAと2つのTEMAの交差に基づいています。
Exp_ADX_Smoothed
ADX_Smoothed指標のDI+およびDI- 線の交差に基づく取引システム。Exp_AML
AMLトレンド移動平均を使った取引システム。