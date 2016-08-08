コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Chase the trend 1.0 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Denis Lazarev | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
889
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
説明：

この指標は、計算に、価格からのその前の値の偏差を使用します。したがって、出発点は、履歴上の価格の最初の値です。この指標は鋭い価格の変化に反応するので、市場のボラティリティに適応するとみなすことができます。 

パラメータ：

input int    period   = 10;       //--指標線の近似の加速が価格を定義する
input bool   USE_LIMIT= false;    //--制限モードを有効/無効にする「スキ」
                                 //--指標値の最大変化を制限する
input double use_limit= 0.00005;  //--指標が変更可能な値

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1291

