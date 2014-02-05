代码库部分
追逐趋势 1.0 - MetaTrader 5脚本

Denis Lazarev
描述：

该指标计算价格与它之前值的偏离。所以, 开始点是历史数据中的第一个值。该指标可认为能够适应市场波动, 因为它在价格急剧变化时有所反应。 

参数:

input int    period   = 10;       //--定义指标线对价格的近似加速
input bool   USE_LIMIT= false;    //-- "不倒翁", 它可以启用和禁用限制模式
                                 //--它可以限制指标值的最大变化
input double use_limit= 0.00005;  //--该指标可以更改的值

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1291

