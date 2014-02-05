请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
描述：
该指标计算价格与它之前值的偏离。所以, 开始点是历史数据中的第一个值。该指标可认为能够适应市场波动, 因为它在价格急剧变化时有所反应。
参数:
input int period = 10; //--定义指标线对价格的近似加速 input bool USE_LIMIT= false; //-- "不倒翁", 它可以启用和禁用限制模式 //--它可以限制指标值的最大变化 input double use_limit= 0.00005; //--该指标可以更改的值
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1291
该 IndMATEMA 指标基于两条 MA 和两条 TEMA 的交叉。
该 IndMATEMA 指标基于开盘价和收盘价的两条 MA 和两条 TEMA 的交叉。JPAlonso-modoki
ATC2012 当前冠军 JPAlonso 的 EA 分析。