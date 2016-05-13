und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Chase the trend 1.0 - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 951
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Beschreibung:
Der Indikator verwendet bei der Berechnung die Abweichung vom vorhergehenden Wert des Preises. Daher ist der Ausgangspunkt der erste Wert des Preises der Historie. Der Indikator kann als an die Marktvolatilität anpassbar betrachtet werden, da er auf scharfe Preisänderungen reagiert.
Parameter:
input int period = 10; //--Definiert Beschleunigung der Annäherung der Indikatorlinien an den Preis input bool USE_LIMIT= false; //--"Tumbler" der den Limitmodus ein-/ausschaltet //--begrenzt die maximale Änderung des Wertes des Indikators input double use_limit= 0.00005; //--Der Wert ab dem der Indikator verändert werden kann
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1291
Das Alarm Fenster zeigt die Statusänderungen des originalen barmenteros Indikators, welcher vier Typen von Regression vergleicht (linear, quadratic, logarithmic und exponential) und automatisch den am besten passenden für die Analyse auswählt.Exp_2pbIdealXOSMA
Der Exp_2pbIdealXOSMA Expert Advisor basiert auf dem Indikator 2pbIdealXOSMA.
Das Handelssystem basiert auf der Kreuzung der DI + und DI-Linien des ADX_Smoothed-IndikatorExp_AML
Handelssystem, das den AML-Trend Moving Average verwendet