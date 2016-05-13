CodeBaseKategorien
Chase the trend 1.0 - Indikator für den MetaTrader 5

Denis Lazarev
Beschreibung:

Der Indikator verwendet bei der Berechnung die Abweichung vom vorhergehenden Wert des Preises. Daher ist der Ausgangspunkt der erste Wert des Preises der Historie. Der Indikator kann als an die Marktvolatilität anpassbar betrachtet werden, da er auf scharfe Preisänderungen reagiert. 

Parameter:

input int    period   = 10;       //--Definiert Beschleunigung der Annäherung der Indikatorlinien an den Preis
input bool   USE_LIMIT= false;    //--"Tumbler" der den Limitmodus ein-/ausschaltet
                                  //--begrenzt die maximale Änderung des Wertes des Indikators
input double use_limit= 0.00005;  //--Der Wert ab dem der Indikator verändert werden kann

Regression Analysis Alert Regression Analysis Alert

Das Alarm Fenster zeigt die Statusänderungen des originalen barmenteros Indikators, welcher vier Typen von Regression vergleicht (linear, quadratic, logarithmic und exponential) und automatisch den am besten passenden für die Analyse auswählt.

Exp_2pbIdealXOSMA Exp_2pbIdealXOSMA

Der Exp_2pbIdealXOSMA Expert Advisor basiert auf dem Indikator 2pbIdealXOSMA.

Exp_ADX_Smoothed Exp_ADX_Smoothed

Das Handelssystem basiert auf der Kreuzung der DI + und DI-Linien des ADX_Smoothed-Indikator

Exp_AML Exp_AML

Handelssystem, das den AML-Trend Moving Average verwendet