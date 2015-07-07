Autor real:

Ramil Minniakhmetov

La estrategia de cuadrícula es muy popular, pero tiene sus defectos. Uno de los principales es el hecho de que al usar indicadores, se puede entrar en la dirección incorrecta en el mismo comienzo de una tendencia fuerte y perder el depósito.

El indicador BreakTrend soluciona este problema, puesto que da las señales cuando el movimiento fuerte ya ha pasado y es posible el viraje o el retroceso del precio, para ello mide la cantidad de puntos que ha pasado el precio en una cantidad de barras establecida.

Para cada pareja de divisas y cada marco temporal los ajustes del indicador serán diferentes.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 28.04.2014.

Fig. 1. Indicador BreakTrend