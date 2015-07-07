CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

BreakTrend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
998
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
breaktrend.mq5 (6.62 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Ramil Minniakhmetov

La estrategia de cuadrícula es muy popular, pero tiene sus defectos. Uno de los principales es el hecho de que al usar indicadores, se puede entrar en la dirección incorrecta en el mismo comienzo de una tendencia fuerte y perder el depósito.

El indicador BreakTrend soluciona este problema, puesto que da las señales cuando el movimiento fuerte ya ha pasado y es posible el viraje o el retroceso del precio, para ello mide la cantidad de puntos que ha pasado el precio en una cantidad de barras establecida.

Para cada pareja de divisas y cada marco temporal los ajustes del indicador serán diferentes.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 28.04.2014.

Fig. 1. Indicador BreakTrend

Fig. 1. Indicador BreakTrend

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12909

SFX_TOR_HTF SFX_TOR_HTF

Indicador SFX_TOR con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

SFX_TOR SFX_TOR

Indicador de tendencia con uso de Average True Range y Standard Deviation.

Begin_Trend_v01 Begin_Trend_v01

Sencillo indicador de tendencia en base a tres medias móviles.

Begin_Trend_v02 Begin_Trend_v02

Versión normalizada del indicador Begin_Trend_v01.