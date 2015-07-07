CodeBaseSecciones
SFX_TOR - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
870
(14)
sfx_tor.mq5 (8.25 KB) ver
Autor real:

Brian Dee

Indicador de tendencia con uso de Average True Range y Standard Deviation. Prácticamente en el gráfico están representados ATR, StDev y la promediación StDev.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 12.07.2011.

Fig. 1. Indicador SFX_TOR

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12907

