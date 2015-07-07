Pon "Me gusta" y sigue las noticias
SFX_TOR - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Brian Dee
Indicador de tendencia con uso de Average True Range y Standard Deviation. Prácticamente en el gráfico están representados ATR, StDev y la promediación StDev.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 12.07.2011.
Fig. 1. Indicador SFX_TOR
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12907
