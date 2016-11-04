実際の著者：

Ramil Minniakhmetov

グリッド戦略は非常に人気ですが、独自の欠点があります。主な欠点の一つは、指標を使用すると、強い動向の初めに間違った方向に市場に参入して、預金を失うことがあるということです。

BreakTrend指標はこの問題を解決します。それは強い動きがすでに起こったときにシグナルを生成し、ターンオーバーまたは戻しが可能です。 これは、価格が指定された数のバーを通ったポイントの数を価格を測定します。

設定は、各通貨ペアと時間枠で異なります。

もともとこの指標はMQL4で書かれ2014年4月28日にコードベースに公開されました。

図1 BreakTrend指標