Autor real:

Inkov Evgeni

Versión normalizada del indicador Begin_Trend_v01. Un histograma rojo o verde aparece en los momentos de tendencias fuertes en dirección opuesta, cuando la línea superior o inferior traspasa la línea cero.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 12.03.2014.

Fig. 1. Indicador Begin_Trend_v02