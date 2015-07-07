Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Begin_Trend_v02 - indicador para MetaTrader 5
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Inkov Evgeni
Versión normalizada del indicador Begin_Trend_v01. Un histograma rojo o verde aparece en los momentos de tendencias fuertes en dirección opuesta, cuando la línea superior o inferior traspasa la línea cero.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 12.03.2014.
Fig. 1. Indicador Begin_Trend_v02
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12917
