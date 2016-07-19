Wirklicher Autor:

Ramil Minniakhmetov

Die Grid-Strategie ist sehr beliebt, hat aber ihre eigenen Tücken. Einer der wichtigsten Nachteile ist, dass, wenn man mit Hilfe von Indikatoren am Anfang eines Trends den Markt handelt, man die falsche Richtung erwischt und sein Geld verliert.

Der BreakTrend Indikator löste das Problem. Er zeigt seine Signale erst nachdem eine starke Bewegung stattgefunden hat und eine Umkehr oder Rücksetzer möglich sind. Er misst die Anzahl von Punkten, die der Preis passiert hat während einer angegebenen Anzahl von Bars.

Die Einstellungen sind für jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen anders.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und zuerst veröffentlicht in der Code-Basis am 28.04.2014.

Abb.1. Der BreakTrend Indikator