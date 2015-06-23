Autor real:

Ramil Minniakhmetov

A estratégia de grade é muito popular, mas tem suas próprias desvantagens. Uma das principais desvantagens é que com o uso de indicadores você pode entrar no mercado numa direção errada em início de tendência forte e perder o seu depósito.

O indicador BreakTrend resolve este problema. Ele gera sinais quando o forte movimento já aconteceu e existe a possiblidade da redução do volume de negócios ou retração. Mede o número de pontos que o preço passou por um número específico de barras.

As configurações são diferentes para cada par de moedas e timeframes.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado na Base de Código em 28.04.2014.

Fig.1. O indicador BreakTrend