BreakTrend - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1643
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor real:
Ramil Minniakhmetov
A estratégia de grade é muito popular, mas tem suas próprias desvantagens. Uma das principais desvantagens é que com o uso de indicadores você pode entrar no mercado numa direção errada em início de tendência forte e perder o seu depósito.
O indicador BreakTrend resolve este problema. Ele gera sinais quando o forte movimento já aconteceu e existe a possiblidade da redução do volume de negócios ou retração. Mede o número de pontos que o preço passou por um número específico de barras.
As configurações são diferentes para cada par de moedas e timeframes.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado na Base de Código em 28.04.2014.
Fig.1. O indicador BreakTrend
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12909
