BreakTrend - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
显示:
1436
等级:
(14)
已发布:
已更新:
真实作者:

Ramil Minniakhmetov

网格策略十分流行, 但但有自己的缺点。其中一个主要的缺点是，使用指标，您可能在强趋势之初，在错误的方向入场，从而失去您的投资。

此 BreakTrend 指标解决了这个问题。它只在强走势已经发生时才会生成信号，以及可能反转或回撤时。它测量价格超越指定柱线数量的点数。

每个货币对和时间帧的设置是不同的。

原版指标以 MQL4 语言编写，并首次发表在 代码库 28.04.2014。

图例.1. BreakTrend 指标

图例.1. BreakTrend 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12909

SFX_TOR_HTF SFX_TOR_HTF

此 SFX_TOR 指标在输入参数中有时间帧选项。

SFX_TOR SFX_TOR

基于平均真实范围和标准方差的趋势指标。

Begin_Trend_v01 Begin_Trend_v01

基于三条移动均线的简单趋势指标。

Begin_Trend_v02 Begin_Trend_v02

指标 Begin_Trend_v01 的标准化版本。