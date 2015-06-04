真实作者:

Ramil Minniakhmetov

网格策略十分流行, 但但有自己的缺点。其中一个主要的缺点是，使用指标，您可能在强趋势之初，在错误的方向入场，从而失去您的投资。

此 BreakTrend 指标解决了这个问题。它只在强走势已经发生时才会生成信号，以及可能反转或回撤时。它测量价格超越指定柱线数量的点数。

每个货币对和时间帧的设置是不同的。

原版指标以 MQL4 语言编写，并首次发表在 代码库 28.04.2014。

图例.1. BreakTrend 指标