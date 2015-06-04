请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
Ramil Minniakhmetov
网格策略十分流行, 但但有自己的缺点。其中一个主要的缺点是，使用指标，您可能在强趋势之初，在错误的方向入场，从而失去您的投资。
此 BreakTrend 指标解决了这个问题。它只在强走势已经发生时才会生成信号，以及可能反转或回撤时。它测量价格超越指定柱线数量的点数。
每个货币对和时间帧的设置是不同的。
原版指标以 MQL4 语言编写，并首次发表在 代码库 28.04.2014。
图例.1. BreakTrend 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12909
SFX_TOR_HTF
此 SFX_TOR 指标在输入参数中有时间帧选项。SFX_TOR
基于平均真实范围和标准方差的趋势指标。
Begin_Trend_v01
基于三条移动均线的简单趋势指标。Begin_Trend_v02
指标 Begin_Trend_v01 的标准化版本。