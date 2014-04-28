Стратегия сетка очень популярна, однако, имеет свой недостатки. Одним из главных недостатков является то, то используя индикаторы, можно войти в неправильном направлении в самом начале сильного тренда и потерять депозит.

Индикатор Break Trend решает эту проблему, он выдает сигналы, когда сильное движение уже произошло и возможен разворот или откат цены, он измеряет какое количество пунктов прошла цена за заданное количество баров.

Для каждой валютной пары и каждого таймфрейма настройки индикатора будут разными.

Настройки индикатора для AUDUSD M15, использовавшиеся на картинке - Price Difference=600 Bars to analyses=20.

Описание входных параметров: