Break Trend - индикатор для MetaTrader 4
- 29526
Стратегия сетка очень популярна, однако, имеет свой недостатки. Одним из главных недостатков является то, то используя индикаторы, можно войти в неправильном направлении в самом начале сильного тренда и потерять депозит.
Индикатор Break Trend решает эту проблему, он выдает сигналы, когда сильное движение уже произошло и возможен разворот или откат цены, он измеряет какое количество пунктов прошла цена за заданное количество баров.
Для каждой валютной пары и каждого таймфрейма настройки индикатора будут разными.
Настройки индикатора для AUDUSD M15, использовавшиеся на картинке - Price Difference=600 Bars to analyses=20.
Описание входных параметров:
- Price Difference - количество пунктов;
- Bars to analyse- количество баров для анализа;
- Mode - работа по закрытым барам/на текущем баре;
- Alerts - аллерты;
- E-mail - уведомления на e-mail;
- Push - push уведомления;
