CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Break Trend - индикатор для MetaTrader 4

Ramil Minniakhmetov
Просмотров:
29526
Рейтинг:
(51)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Стратегия сетка очень популярна, однако, имеет свой недостатки. Одним из главных недостатков является то, то используя индикаторы, можно войти в неправильном направлении в самом начале сильного тренда и потерять депозит.

Индикатор Break Trend решает эту проблему, он выдает сигналы, когда сильное движение уже произошло и возможен разворот или откат цены, он измеряет какое количество пунктов прошла цена за заданное количество баров.

Для каждой валютной пары и каждого таймфрейма настройки индикатора будут разными.

Настройки индикатора для AUDUSD M15, использовавшиеся на картинке  - Price Difference=600 Bars to analyses=20.

Описание входных параметров:

  • Price Difference - количество пунктов;
  • Bars to analyse- количество баров для анализа;
  • Mode - работа по закрытым барам/на текущем баре;
  • Alerts - аллерты;
  • E-mail - уведомления на e-mail;
  • Push - push уведомления;

Break Trend

VR---MULTI-TIMEFRAME-MA VR---MULTI-TIMEFRAME-MA

Индикатор отображает положение текущей цены относительно мувингов разных периодов.

Новая неваляшка cm-Nevalyashka-600 Новая неваляшка cm-Nevalyashka-600

Доработка под новый терминал, исключены сбои при выключении и после выходных.

Советник cm_SL NL TP Советник cm_SL NL TP

Советник выставляет всем ордерам стоплосс, тейкпрофит и переводит их в безубыток.

AO+MACD MTF Line Colored AO+MACD MTF Line Colored

Custom AO + MACD.