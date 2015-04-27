Ставь лайки и следи за новостями
BreakTrend - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Ramil Minniakhmetov
Сеточная стратегия очень популярна, однако имеет свои недостатки. Одним из главных недостатков является то, что используя индикаторы, можно войти в неправильном направлении в самом начале сильного тренда и потерять депозит.
Индикатор BreakTrend решает эту проблему, он выдает сигналы, когда сильное движение уже произошло и возможен разворот или откат цены, он измеряет какое количество пунктов прошла цена за заданное количество баров.
Для каждой валютной пары и каждого таймфрейма настройки индикатора будут разными.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 28.04.2014.
Рис.1. Индикатор BreakTrend
