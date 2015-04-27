Реальный автор:

Ramil Minniakhmetov

Сеточная стратегия очень популярна, однако имеет свои недостатки. Одним из главных недостатков является то, что используя индикаторы, можно войти в неправильном направлении в самом начале сильного тренда и потерять депозит.

Индикатор BreakTrend решает эту проблему, он выдает сигналы, когда сильное движение уже произошло и возможен разворот или откат цены, он измеряет какое количество пунктов прошла цена за заданное количество баров.

Для каждой валютной пары и каждого таймфрейма настройки индикатора будут разными.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 28.04.2014.

Рис.1. Индикатор BreakTrend