Begin_Trend_v01 - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Inkov Evgeni
Sencillo indicador de tendencia en base a tres medias móviles. La aproximación de la onda superior o inferior al nivel cero muestra el posible comienzo de una tendencia ascendente o descendente.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 12.03.2014.
Fig. 1. Indicador Begin_Trend_v01
Sencillísimo indicador de señal de semáforo para el scalping.SFX_TOR_HTF
Indicador SFX_TOR con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Versión normalizada del indicador Begin_Trend_v01.Begin_Trend_v01_HTF
Indicador Begin_Trend_v01 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.