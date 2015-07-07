CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Begin_Trend_v01 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
843
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Inkov Evgeni

Sencillo indicador de tendencia en base a tres medias móviles. La aproximación de la onda superior o inferior al nivel cero muestra el posible comienzo de una tendencia ascendente o descendente.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 12.03.2014.

Fig. 1. Indicador Begin_Trend_v01

Fig. 1. Indicador Begin_Trend_v01

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12910

BreakTrend BreakTrend

Sencillísimo indicador de señal de semáforo para el scalping.

SFX_TOR_HTF SFX_TOR_HTF

Indicador SFX_TOR con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Begin_Trend_v02 Begin_Trend_v02

Versión normalizada del indicador Begin_Trend_v01.

Begin_Trend_v01_HTF Begin_Trend_v01_HTF

Indicador Begin_Trend_v01 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.