CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

SFX_TOR_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
717
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
sfx_tor.mq5 (8.25 KB) ver
sfx_tor_htf.mq5 (11.65 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador SFX_TOR con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador SFX_TOR.mq5.

Fig. 1. Indicador SFX_TOR_HTF

Fig. 1. Indicador SFX_TOR_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12908

SFX_TOR SFX_TOR

Indicador de tendencia con uso de Average True Range y Standard Deviation.

ATRNorm_HTF ATRNorm_HTF

Indicador ATRNorm con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

BreakTrend BreakTrend

Sencillísimo indicador de señal de semáforo para el scalping.

Begin_Trend_v01 Begin_Trend_v01

Sencillo indicador de tendencia en base a tres medias móviles.