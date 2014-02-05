在相等的周期和价格成长时, 均线曲线 (MA 和 TEMA), 绘制的收盘价将会与开盘价曲线相同。当价格下跌时 此时是 相反情形。两条 TEMA 的组合显示的价格走势过于详尽, 两条 МА 显示的趋势存在不严重, 给出的结果十分有趣。

该指标在一个分离的窗口中显示为直方图。价格走势以彩色显示: 绿色是增长, 红色是下跌。可以用另一种颜色绘制入场点: 蓝色是多头仓位, 黄色是空头仓位 (将会在指标文本中注释)。





该指标有增量值允许 "切除" 横盘 "噪音", 并以灰色显示它 (非零参数值)。





结论:



当时的想法是当一个平均周期曲线与不同类型的价格交叉时接收信号 (开盘和收盘), 但在测试员中为 EA 选择指标的使用参数时 不同周期 的均值得到了意外的成功结果。