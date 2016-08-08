無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
2つのMAと2つのTEMAの交差に基づいたIndMATEMA指標。 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1048
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
指標は、平らな「ノイズ」を「カット」することを可能にするデルタ値を有しており これは灰色で（ゼロ以外のパラメータ値で）表示されます。
結論：
アイデアは、異なる価格の種類（始値と終値）で一つの平均期間曲線の交差のシグナルを受信することでしたが、この指標を使ったエキスパートアドバイザーのテストでの異なる平均期間でのパラメータの選択は予想外に成功した結果が得ました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1289
