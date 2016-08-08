コードベースセクション
2つのMAと2つのTEMAの交差に基づいたIndMATEMA指標。 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Larisa Burlak
EURUSD H1での指標の操作例


指標は、平らな「ノイズ」を「カット」することを可能にするデルタ値を有しており これは灰色で（ゼロ以外のパラメータ値で）表示されます。


結論：

アイデアは、異なる価格の種類（始値と終値）で一つの平均期間曲線の交差のシグナルを受信することでしたが、この指標を使ったエキスパートアドバイザーのテストでの異なる平均期間でのパラメータの選択は予想外に成功した結果が得ました。

JPAlonso-modoki JPAlonso-modoki

ATC2012の現在のチャンピオンJPAlonsoのEAの分析されたコピー。

StopLevelCounter StopLevelCounter

このエキスパートアドバイザーはポジションの、チャートで固定されたレベルまでの価格の動きによる利益計算機です。

Exp_3XMA_Ishimoku Exp_3XMA_Ishimoku

3XMA_Ishimoku指標を使ったブレイクスルー取引システム。

Chase the trend 1.0 Chase the trend 1.0

この指標は、計算に、価格からのその前の値の偏差を使用します。