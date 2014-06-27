De mesmo período, o crescimento dos preços da curva média (MA e TEMA),desenhada no fechamento dos preços serão o mesmo que a curva desenhada sobre os preços abertos. Quando os preços caem ocorre a situação oposta. A combinação de dois TEMA, que são mostrados o movimento dos preços de forma muito detalhada e de duas МА que exibem a presença de tendência de forma não tão boa, nos fornece um resultado interessante.

O indicador é exibido em uma janela separada, como um histograma. O movimento dos preços é apresentado pela cor:verde é de alta, vermelho é de baixa. Há a possibilidade de desenhar os pontos de entrada no mercado de outra cor:azul para posições de compra e amarelo para posições de venda (Deve ser comentado no texto do indicador).

O indicador tem um valor delta que permite "cortar" o "ruído" de lateralização, sendo exibido pela cor cinzenta (em valor diferente do parâmetro zero).

Conclusão:

A idéia era de receber sinais em um período médio do cruzamento das curvas com diferentes tipos de preços (abertura e fechamento), mas a seleção dos parâmetros em que foi usado para testar o Expert Advisor nos forneceu resultados inesperadamente bem sucedidos.