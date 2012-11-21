Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Индикатор IndMATEMA построен на пересечении двух MA и двух TEMA - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 5200
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
При равном периоде и росте цены, кривая средних (MA и TEMA), построенная по ценам закрытия, будет выше такой же кривой, построенной по ценам открытия. При падении цены - противоположная картина. Сочетание двух TEMA, слишком подробно отображающих движение цены, и двух МА, неплохо показывающих наличие тренда, дают интересный результат.
Индикатор отображается в отдельном окне в виде гистограммы. Движение цены отображается цветом: зеленый - рост, красный - падение. Есть возможность рисовать точки входа в рынок другим цветом: синим - для позиций Long, и желтым - для Short (раскомментировать в тексте индикатора).
В индикаторе есть значение дельта, позволяющее "отсечь" флэтовый "шум", отобразив его серым цветом (при ненулевом значении параметра).
Заключение:
Идея заключалась в получении сигналов при пересечении кривых одного периода усреднения с различными значениями типа цены (Open и Close), но при подборе параметров в тестере для советника, использующего данный индикатор, различные периоды усреднения дали неожиданно удачные результаты.
Торговая система, основанная на пересечении линий DI+ и DI- индикатора ADX_SmoothedExp_XMA_Range_Bands
Пробойная система с использованием индикатора XMA_Range_Bands.
Торговая система с использованием трендового мувинга AMLExp_ColorNonLagDotMACD
Эксперт Exp_ColorNonLagDotMACD построен на основе сигналов, снимаемых с гистограммы ColorNonLagDotMACD