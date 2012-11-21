CodeBaseРазделы
Индикаторы

Индикатор IndMATEMA построен на пересечении двух MA и двух TEMA - индикатор для MetaTrader 5

Larisa Burlak | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликован:
Обновлен:
При равном периоде и росте цены, кривая средних (MA и TEMA), построенная по ценам закрытия, будет выше такой же кривой, построенной по ценам открытия. При падении цены  - противоположная картина. Сочетание двух TEMA, слишком подробно отображающих движение цены, и двух МА, неплохо показывающих наличие тренда,  дают интересный результат.

Индикатор отображается в отдельном окне в виде гистограммы. Движение цены отображается цветом:  зеленый - рост, красный - падение. Есть возможность рисовать точки входа в рынок другим цветом:  синим - для позиций Long, и желтым - для Short  (раскомментировать в тексте индикатора).

Пример работы индикатора на паре EURUSD H1


В индикаторе есть значение дельта, позволяющее "отсечь" флэтовый "шум",  отобразив его серым цветом (при ненулевом значении параметра).

Окно установки параметров индикатора.

Заключение:

Идея заключалась в получении сигналов при пересечении кривых одного периода усреднения с различными значениями типа цены (Open и Close), но при подборе параметров в тестере для советника, использующего данный индикатор, различные периоды усреднения дали неожиданно удачные результаты.

