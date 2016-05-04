CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Der IndMATEMA Indikator, der auf Kreuzung von zwei MA's und zwei TEMA's basiert - Indikator für den MetaTrader 5

Larisa Burlak | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1041
Rating:
(30)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Bei gleichen Perioden und Wachstum der Preise wird die mittlere auf Schlusspreise gezeichnete Kurve (MA undf TEMA) die gleiche Kurve sein, wie für die Eröffnungspreise. Wenn die Preise fallen gibt es die gegenteilige Situation. Die Kombination von zwei TEMA's, die zu detailliert sind um die Bewegung der Preise zu zeigen und zwei MA's die nicht schlecht sind um das Vorhandensein eines Trends anzuzeigen, ergibt ein interessantes Ergebnis.

Der Indikator wird in einem separaten Fenster als Histogramm dargestellt. Die Preisbewegung wird durch Farbe dargestellt: grün ist eine Steigerung, rot ist eine Abnahme. Man kann Einstiegspunkte in den Markt mit einer anderen Farbe zeichnen lassen: balu steht für Long-Positionen und gelb für Short-Positionen (sollte im Text des Indikators kommentiert werden).

Beispiel für die Arbeit des Indikators für EURUSD H1


Der Indikator hat einen Deltawert der es erlaubt, flaches "Rauschen wegzuschneiden", indem graube Farbe angezeigt wird (im non-zero Parameterwert).


Fazit:

Die Idee war es, Signale zu erhalten, wenn sich die Kurve einer Mittelungsperiode mit verschiedenen Preistypen kreuzt (Eröffnung und Schluss), aber die Auswahl der Parameter für verschiedene Mittelungsperioden im Tester für den Expert Advisor der diesen Indikator verwendet ergab unerwartet gute Ergebnisse.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1289

JPAlonso-modoki JPAlonso-modoki

Analysierte Kopie aktuell Champion JPAlonso's EA der ATC2012.

StopLevelCounter StopLevelCounter

Dieser Expert Advisor berechnet den Profit von der Eröffnung einer Position zu einem Level der im Chart fixiert wurde

Exp_3XMA_Ishimoku Exp_3XMA_Ishimoku

Ein Ausbruchshandelssytem, das den 3XMA_Ishimoku Indikator verwendet.

RSI-Crossover_Alert RSI-Crossover_Alert

Der einfachste Signal-Indikator mit den Möglichkeiten ein Alertfenster zu erzeugen, eine Mail zu senden und eine Nachricht auf ein Smartphone zu schicken.