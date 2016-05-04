Bei gleichen Perioden und Wachstum der Preise wird die mittlere auf Schlusspreise gezeichnete Kurve (MA undf TEMA) die gleiche Kurve sein, wie für die Eröffnungspreise. Wenn die Preise fallen gibt es die gegenteilige Situation. Die Kombination von zwei TEMA's, die zu detailliert sind um die Bewegung der Preise zu zeigen und zwei MA's die nicht schlecht sind um das Vorhandensein eines Trends anzuzeigen, ergibt ein interessantes Ergebnis.

Der Indikator wird in einem separaten Fenster als Histogramm dargestellt. Die Preisbewegung wird durch Farbe dargestellt: grün ist eine Steigerung, rot ist eine Abnahme. Man kann Einstiegspunkte in den Markt mit einer anderen Farbe zeichnen lassen: balu steht für Long-Positionen und gelb für Short-Positionen (sollte im Text des Indikators kommentiert werden).





Der Indikator hat einen Deltawert der es erlaubt, flaches "Rauschen wegzuschneiden", indem graube Farbe angezeigt wird (im non-zero Parameterwert).





Fazit:



Die Idee war es, Signale zu erhalten, wenn sich die Kurve einer Mittelungsperiode mit verschiedenen Preistypen kreuzt (Eröffnung und Schluss), aber die Auswahl der Parameter für verschiedene Mittelungsperioden im Tester für den Expert Advisor der diesen Indikator verwendet ergab unerwartet gute Ergebnisse.