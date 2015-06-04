代码库部分
Ozymandias 信号模块 - MetaTrader 5程序库

Andrey Shpilev | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
\MQL5\Include\Expert\MySignals\
SignalOzymandias.mqh (7.58 KB) 预览
\MQL5\Experts\
OzymandiasModuleTest.mq5 (7.14 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
ozymandias_lite.mq5 (5.98 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
基于 Ozymandias_Lite 的用于 MQL5 向导的交易信号模块 — 一款流行指标的轻量版本。

例程指标和 EA 在此提供。

模块示范

图例.1. 利用生成的柱线的模块示范

温馨提示:

  • 此模块在 EA 中作为趋势过滤器非常有用。
  • 为了得到更稳定的结果, 最好与其它信号或 价格模块 配合使用本模块。
  • 本模块和 EA例程需要编译的 Ozymandias_Lite 指标。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12871

