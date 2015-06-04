请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Ozymandias 信号模块 - MetaTrader 5程序库
- 显示:
- 1670
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
基于 Ozymandias_Lite 的用于 MQL5 向导的交易信号模块 — 一款流行指标的轻量版本。
例程指标和 EA 在此提供。
图例.1. 利用生成的柱线的模块示范
温馨提示:
- 此模块在 EA 中作为趋势过滤器非常有用。
- 为了得到更稳定的结果, 最好与其它信号或 价格模块 配合使用本模块。
- 本模块和 EA例程需要编译的 Ozymandias_Lite 指标。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12871
Ozymandias_HTF_Extended
Ozymandias 带有价格波带宽度设置，以及附加的在其它时间帧显示的功能。BackgroundCandle_QQECloudX_HTF
此指标基于 QQECloudX 指标的数值来绘制更高时间帧的长方形着色蜡烛条。
ForexOFFTrendSign
一款基于 ForexOFFTrend 振荡器的信号量指标。ForexOFFTrend_HTF_Signal
此 ForexOFFTrend_HTF_Signal 指标基于 ForexOFFTrendSign 指标显示趋势方向和信号。