Библиотеки

Ozymandias Signal Module - библиотека для MetaTrader 5

Andrey Shpilev | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2955
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\Expert\MySignals\
SignalOzymandias.mqh (7.58 KB) просмотр
\MQL5\Experts\
OzymandiasModuleTest.mq5 (7.14 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
ozymandias_lite.mq5 (5.98 KB) просмотр
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Модуль торговых сигналов для Мастера MQL5 на основе индикатора Ozymandias_Lite - облегченной версии популярного индикатора.

Используемый индикатор и тестовый советник прилагаются.

Иллюстрация работы модуля

Рис.1. Демонстрация работы модуля на сформированных барах

Советы:

  • Модуль пригоден в качестве трендового фильтра в советниках.
  • Для получения более стабильных результатов рекомендуется использовать его совместно с другими сигналами или ценовыми модулями.
  • Для работы модуля и тестового советника в папке MQL5\Indicators должен быть скомпилированный Ozymandias_Lite.
Ozymandias_HTF_Extended Ozymandias_HTF_Extended

Ozymandias с настройками ширины канала и дополнение к нему для отрисовки на других таймфреймах.

Ozymandias_Lite Ozymandias_Lite

Упрощенная версия "Озимандиаса" - убраны линии канала.

ForexOFFTrend_HTF_Signal ForexOFFTrend_HTF_Signal

Индикатор ForexOFFTrend_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора ForexOFFTrendSign.

ADX_Smoothed_HTF ADX_Smoothed_HTF

Индикатор ADX_Smoothed с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.