Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Ozymandias Signal Module - библиотека для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2955
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Модуль торговых сигналов для Мастера MQL5 на основе индикатора Ozymandias_Lite - облегченной версии популярного индикатора.
Используемый индикатор и тестовый советник прилагаются.
Рис.1. Демонстрация работы модуля на сформированных барах
Советы:
- Модуль пригоден в качестве трендового фильтра в советниках.
- Для получения более стабильных результатов рекомендуется использовать его совместно с другими сигналами или ценовыми модулями.
- Для работы модуля и тестового советника в папке MQL5\Indicators должен быть скомпилированный Ozymandias_Lite.
Ozymandias_HTF_Extended
Ozymandias с настройками ширины канала и дополнение к нему для отрисовки на других таймфреймах.Ozymandias_Lite
Упрощенная версия "Озимандиаса" - убраны линии канала.
ForexOFFTrend_HTF_Signal
Индикатор ForexOFFTrend_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора ForexOFFTrendSign.ADX_Smoothed_HTF
Индикатор ADX_Smoothed с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.