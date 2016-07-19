und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Handelssignal-Module für den MQL5 Wizard auf Basis des Ozymandias_Lite — eine abgespeckte Version des beliebten Indikators.
Der Indikator und ein Beispiel eines Expert Advisors sind hier.
Abb.1. Modul-Demonstration unter Verwendung generierter Bars
Tipps:
- Das Module ist ein sinnvoller Trendfilter für einen Expert Advisor.
- Für stabilere Ergebnisse, sollte das Modul mit anderen Signalen oder Preismodulen verwendet werden.
- Das Modul und das Beispiel des Expert Advisors verlangen die kompilierte Version des Ozymandias_Lite Indikators. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Der Ozymandias mit bestimmbarer Weite des Preisbandes und zusätzlichen Funktionen für die Anzeige anderer Zeitrahmen.BackgroundCandle_QQECloudX_HTF
Der Indikator zeichnet die Kerzen höherer Zeitrahmen als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der Daten des Indikators QQECloudX.
Ein Signal-Indikator auf Basis des ForexOFFTrend Oszillators.ForexOFFTrend_HTF_Signal
Der ForexOFFTrend_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und Signale auf Basis des ForexOFFTrendSign Indikators.