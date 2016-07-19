CodeBaseKategorien
Bibliotheken

Ozymandias Signal Module - Bibliothek für den MetaTrader 5

Andrey Shpilev
1043
(27)
\MQL5\Include\Expert\MySignals\
SignalOzymandias.mqh (7.58 KB) ansehen
\MQL5\Experts\
OzymandiasModuleTest.mq5 (7.14 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
ozymandias_lite.mq5 (5.98 KB) ansehen
Handelssignal-Module für den MQL5 Wizard auf Basis des Ozymandias_Lite — eine abgespeckte Version des beliebten Indikators.

Der Indikator und ein Beispiel eines Expert Advisors sind hier.

Modul-Demonstration

Abb.1. Modul-Demonstration unter Verwendung generierter Bars

Tipps:

  • Das Module ist ein sinnvoller Trendfilter für einen Expert Advisor.
  • Für stabilere Ergebnisse, sollte das Modul mit anderen Signalen oder Preismodulen verwendet werden.
  • Das Modul und das Beispiel des Expert Advisors verlangen die kompilierte Version des Ozymandias_Lite Indikators. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12871

Ozymandias_HTF_Extended Ozymandias_HTF_Extended

Der Ozymandias mit bestimmbarer Weite des Preisbandes und zusätzlichen Funktionen für die Anzeige anderer Zeitrahmen.

BackgroundCandle_QQECloudX_HTF BackgroundCandle_QQECloudX_HTF

Der Indikator zeichnet die Kerzen höherer Zeitrahmen als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der Daten des Indikators QQECloudX.

ForexOFFTrendSign ForexOFFTrendSign

Ein Signal-Indikator auf Basis des ForexOFFTrend Oszillators.

ForexOFFTrend_HTF_Signal ForexOFFTrend_HTF_Signal

Der ForexOFFTrend_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und Signale auf Basis des ForexOFFTrendSign Indikators.