Descripcion:

El asesor experto es un calculador de beneficios en la posición de apertura para el movimiento de precios a un nivel de precio fijado en la gráfica. Después de lanzar este asesor experto, en el gráfico se puede conseguir un nivel de precio vertical con el movimiento de los valores Take Profit o Stop Loss en el gráfico para la posición actual de mercado si el precio está en el mismo nivel.

El indicador utiliza la clase de la librería GetFontName.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include).





Fig.1 EA StopLevelCounter

