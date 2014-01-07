请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
StopLevelCounter - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1564
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此 EA 是开仓点位距离图表中固定点位的盈利计算器。在图表加挂此 EA 之后，会显示若以当前市场价格开仓，距指定价格级别的止盈、止损值。
指标使用类库 GetFontName.mqh (应复制到客户端数据文件夹\MQL5\Include)。
图例.1 StopLevelCounter 自动交易程序
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1287
PercentInfo
PercentInfo 给出从货币图表的最大三个时间帧中获取的价格升降百分比和点数。简单和良好的信息助手。CandleTrend
此 CandleTrend 指标显示来自六个不同时间帧的价格走势方向。
ytg_Change_Price_Percent
本指标显示四种选择的货币对的日线价格变化百分比。ytg_Spread_StopLevel
此指标显示点差和最小可接受的止损/止盈点数。