StopLevelCounter - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
933
Rating:
(29)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.13 KB) ansehen
stoplevelcounter.mq5 (9.84 KB) ansehen
Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Dieser Expert Advisor berechnet den Profit von der Eröffnung einer Position zu einem Level der im Chart fixiert wurde. Nachdem man den Expert Advisor am Chart platziert hat, gibt es einen vertikalen Preislevel durch dessen Verschiebung man Take Profit oder Stop Loss Werte im Chart für die aktuelle Position ermitteln kann, falls der Preis auf diese Levels kommt.

Der Indikator verwendet die Klasse der Bibliothek GetFontName.mqh (sollte in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). 

Abb.1 Der StopLevelCounter Expert Advisor

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1287

