Dieser Expert Advisor berechnet den Profit von der Eröffnung einer Position zu einem Level der im Chart fixiert wurde. Nachdem man den Expert Advisor am Chart platziert hat, gibt es einen vertikalen Preislevel durch dessen Verschiebung man Take Profit oder Stop Loss Werte im Chart für die aktuelle Position ermitteln kann, falls der Preis auf diese Levels kommt.

Der Indikator verwendet die Klasse der Bibliothek GetFontName.mqh (sollte in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden).





Abb.1 Der StopLevelCounter Expert Advisor

