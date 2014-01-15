CodeBaseSecciones
ShowOpenDayLevel - indicador para MetaTrader 5

Descripcion:

El indicador muestra el nivel de la apertura de día en cualquiertimeframe (menos de dos horas) con la capacidad de realizar el cambio de día de inicio y considerar la presencia de los Domingos en el gráfic. Algunos brokers de trading comienzan la semana exactamente en domingo teniendo en cuenta el hecho de que SundayTab se agrega en el indicador del parámetro de entrada. Este parámetro realiza la posibilidad de elegir tres variantes que consideran los Domingos.

Parámetros de entrada del indicador:

//+-------------------------------------+
//| PARÁMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR |
//+-------------------------------------+
input HOUR_SHIFT HourShift=H0;    // cambio de día de comienzo
input DAY_MODE SundayTab=Sunday;  // consideración del Domingo
input int Shift=0;                // desplazamiento horizontal del indicador en barras 

Fig.1 Indicador ShowOpenDayLevel

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1280

