Exp_TrendValue - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1012
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Sistema de trading basado en las señales del indicador TrendValue. La señal de compraventa se genera mientras la barra se cierra, y cuando aparece un diamante del color que corresponda.
El archivo compilado TrendValue.ex5 se tiene que poner en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
En las pruebas que se muestran a continuación se han seleccionado los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante dichas pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.
Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo
Resultados de las pruebas en 2011 para USDCHF H4:
Fig. 2. Resultados de las pruebas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1223
