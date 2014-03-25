O Expert Advisor calcula o lucro sobre a posição de abertura para o movimento dos preços a um nível de preço fixo no gráfico. Depois de jogar este Expert Advisor no gráfico, há um nível de preços vertical em movimento na qual o valor de Take Profit ou Stop Loss da posição é alcançado se preço estiver no mesmo nível.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes GetFontName.mqh (deve ser copiada em terminal_data_folder\MQL5\Include).





Fig.1 Expert Advisor StopLevelCounter

