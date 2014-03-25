Participe de nossa página de fãs
StopLevelCounter - expert para MetaTrader 5
O Expert Advisor calcula o lucro sobre a posição de abertura para o movimento dos preços a um nível de preço fixo no gráfico. Depois de jogar este Expert Advisor no gráfico, há um nível de preços vertical em movimento na qual o valor de Take Profit ou Stop Loss da posição é alcançado se preço estiver no mesmo nível.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes GetFontName.mqh (deve ser copiada em terminal_data_folder\MQL5\Include).
Fig.1 Expert Advisor StopLevelCounter
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1287
