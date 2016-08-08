コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

StopLevelCounter - MetaTrader 5のためのエキスパート

このエキスパートアドバイザーはポジションの、チャートで固定されたレベルまでの価格の動きによる利益計算機です。このエキスパートアドバイザーがチャートで起動されると、現在の市場ポジションのチャートでの、価格が決済逆指値や決済指値に達した場合の垂直価格レベルが表示されます。

この指標はGetFontName.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。 

図1 StopLevelCounterエキスパートアドバイザー

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1287

