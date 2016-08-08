無料でロボットをダウンロードする方法を見る
このエキスパートアドバイザーはポジションの、チャートで固定されたレベルまでの価格の動きによる利益計算機です。このエキスパートアドバイザーがチャートで起動されると、現在の市場ポジションのチャートでの、価格が決済逆指値や決済指値に達した場合の垂直価格レベルが表示されます。
この指標はGetFontName.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。
図1 StopLevelCounterエキスパートアドバイザー
