CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

StopLevelCounter - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3982
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эксперт-калькулятор профита по открываемой позиции для ухода цены к фиксируемому на графике ценовому уровню. После набрасывания этого эксперта на график, на этом графике появляется вертикальный, ценовой уровень, двигая который можно непосредственно на графике получить величину прибыли или убытков, для позиции с текущего рынка, если цена окажется на этом уровне.

Индикатор использует класс  библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include). 

Рис.1 Эксперт-калькулятор StopLevelCounter

Рис.1 Эксперт-калькулятор StopLevelCounter

 

ShowOpenDayLevel ShowOpenDayLevel

Индикатор, отображающий на любом ТФ (меньше двухчасового) уровень открытия дня, с возможностью осуществлять сдвиг начала отсчёта дня и учитывать на графике присутствие воскресных дней.

Exp_AsimmetricStochNR Exp_AsimmetricStochNR

Торговая система с использованием индикатора AsimmetricStochNR.

Spectr Spectr

Спектр колебаний финансового актива, пронормированный значениями простой, скользящей средней

Exp_3XMA_Ishimoku Exp_3XMA_Ishimoku

Пробойная торговая система с использованием индикатора 3XMA_Ishimoku.