StopLevelCounter - эксперт для MetaTrader 5
Просмотров:
- 3982
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Эксперт-калькулятор профита по открываемой позиции для ухода цены к фиксируемому на графике ценовому уровню. После набрасывания этого эксперта на график, на этом графике появляется вертикальный, ценовой уровень, двигая который можно непосредственно на графике получить величину прибыли или убытков, для позиции с текущего рынка, если цена окажется на этом уровне.
Индикатор использует класс библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).
Рис.1 Эксперт-калькулятор StopLevelCounter
