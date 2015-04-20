CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

QQECandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2228
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор QQE в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом QQE соответствующих ценовых таймсерий.

Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

input mode Mode=MODE_DIFF; // Вариант алгоритма

В зависимости от значения входного параметра индикатора Mode возможны три варианта расчета свечек.

  1. Расчет по основной линии;
  2. Расчет по сигнальной линии;
  3. Расчет по разности основной и сигнальной линий.

Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора QQECloudX.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор QQECandle

Рис.1. Индикатор QQECandle

QQESign QQESign

Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием осциллятора QQE.

JFatlSign JFatlSign

Семафорный сигнальный индикатор, подающий сигналы при изменении направления движения средней JFATL.

BackgroundCandle_QQECloudX_HTF BackgroundCandle_QQECloudX_HTF

Индикатор рисует свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с показаниями индикатора QQECloudX.

ForexOFFTrendSign ForexOFFTrendSign

Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием осциллятора ForexOFFTrend.