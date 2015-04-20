Ставь лайки и следи за новостями
Индикатор QQE в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом QQE соответствующих ценовых таймсерий.
Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
input mode Mode=MODE_DIFF; // Вариант алгоритма
В зависимости от значения входного параметра индикатора Mode возможны три варианта расчета свечек.
- Расчет по основной линии;
- Расчет по сигнальной линии;
- Расчет по разности основной и сигнальной линий.
Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора QQECloudX.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор QQECandle
