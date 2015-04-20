Индикатор QQE в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом QQE соответствующих ценовых таймсерий.

Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

input mode Mode=MODE_DIFF;

В зависимости от значения входного параметра индикатора Mode возможны три варианта расчета свечек.

Расчет по основной линии; Расчет по сигнальной линии; Расчет по разности основной и сигнальной линий.

Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора QQECloudX.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор QQECandle